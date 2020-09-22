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Aktüel Mısır'da rejim karşıtı protestolar
Aktüel

Mısır'da rejim karşıtı protestolar

Yeniakit Publisher
2020-09-22 03:29:36 -
Mısır'da rejim karşıtı protestolar

İSTANBUL (AA) - Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı ikinci gününde kısmi karşılık buldu.

Sosyal medya hesapları ve rejim muhalifi televizyon kanallarından yayımlanan görüntülere göre, başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinin çeşitli semtlerinde, başkentin güneyindeki Feyyum kentinde ve kuzeyindeki Kalyubiye'de daha çok kırsal kesimde ve mahalle aralarında protesto yürüyüşü düzenleyen ve çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler "Sisi git, Sisi Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar attı.

Ülke rejimini destekleyen medyada daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediğinin" vurgulandığı haberlerde, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu belirtildi.

Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerden birinde ise günün tarihini "21.09.2020" aktaran bir ses duyuluyor. Bazı görüntülerde, polisle çatışan göstericilerin güvenlik güçlerine ait araçları taşladığı ve araçların ateşe verildiği yer alıyor.

Öte yandan Mısır halkına protestolara katılmaları çağrılarını yineleyen Muhammed Ali, protestoculardan Sisi karşıtı gösterileri sürdürmelerini istedi.

Mısır'da ekonomik sıkıntıların yanı sıra son dönemde kaçak olduğu belirtilen gecekonduların yıkılma kararı alınarak birbiri ardınca yıkılması da halkın öfkesini artıran unsurlar arasında yer aldı.


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