Mısır'da kum fırtınası! Göz gözü görmüyor

Mısır'da etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini düşürerek sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Ülkenin en ünlü yeri olan Tahrir Meydanı'nda çekilen fotoğraf, kentte kum fırtınasının ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı. Meydanda insanların gözlerini açmakta zorluk çektiği belirtiliyor.

6 limanın faaliyetleri durdurulmuştu

Mısır ve Kuveyt'te olumsuz hava şartları limanları etkiledi. Geçtiğimiz günlerde Mısır ve Kuveyt'te rüzgarın saatteki hızının 30 mile kadar çıkması ve dev dalgaların oluşması nedeniyle 6 liman faaliyetlerini durdurmuştu.