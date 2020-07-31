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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-31 01:25:38 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 774'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha hayatını kaybetti ve 401 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 4 bin 774'e, tespit edilen vaka sayısı da 93 bin 757'ye çıktı.

Ülkede 211 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 38 bin 236 oldu.


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