Avrupa'da Yahudi sermayesine karşı Flamingo Devrimi geliyor!

Arnavutluk'ta, Ivanka Trump ve Siyonist Jared Kushner ile bağlantılı olduğu belirtilen 4,6 milyar dolarlık lüks turizm projesine karşı protestolar büyüyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks turizm projesine karşı protestoların başlamasından bu yana en büyük gösteri düzenlendi. Göstericiler, ülkenin batısındaki Narta Doğa Koruma Alanı'nda planlanan projenin iptal edilmesini ve Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti.

Mayıs ayının sonlarında başlayan ve cumartesi günü 35'inci gününe giren protestolara on binlerce kişi katıldı. Gösteriler, Zverniç bölgesinde yaklaşık 4,6 milyar dolar maliyetle hayata geçirilmesi planlanan projeye karşı düzenleniyor.

Zamanla protestolar, Narta Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan pembe flamingolara atıfla "Flamingo Devrimi" adı verilen halk hareketine dönüştü. Flamingolar, protestoların sembolü haline geldi.

Göstericiler, flamingo maketleri taşıyarak "Arnavutluk satılık değildir" ve "Koruma alanları yasasını iptal edin" yazılı pankartlar açtı.

Protestocular, projenin ülkenin en önemli doğal yaşam alanlarından birini tehdit ettiğini ve büyük yatırımların yönetiminde şeffaflık eksikliğini ortaya koyduğunu savunuyor.

Proje eski askeri adayı ve doğa koruma alanını kapsıyor

Proje kapsamında, geçmişte komünist dönemde askeri üs olarak kullanılan ıssız Sazan Adası'nda lüks bir tatil köyü inşa edilmesi ve Narta Lagünü kıyısında kapsamlı bir gayrimenkul geliştirme projesi hayata geçirilmesi planlanıyor.

Narta Lagünü, başta pembe flamingolar olmak üzere onlarca göçmen kuş türü için önemli bir yaşam alanı olarak biliniyor.

Göstericiler, projenin toplumun genel yararından çok belirli bir kesimin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtiyor.

Kuş bilimci Ledi Sllogjikaj, Narta Doğa Koruma Alanı'nın ekosisteminin zaten ciddi baskı altında olduğunu belirterek, yeni turizm tesislerinin inşasını koruma alanı için "ölüm öpücüğü" olarak nitelendirdi.

Polisle çatışmalar yaşandı

Perşembe günü protestocular ile güvenlik güçleri arasında parlamento binası önünde çatışmalar yaşandı.

Göstericilerin milletvekillerinin parlamentoya girişini engellemeye çalışmasının ardından polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Polis, olaylarda 15 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 25 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumartesi günkü gösteride ise katılımcılar, halen tutuklu bulunan 19 protestocunun serbest bırakılmasını talep etti.

Daha sonra bir grup gösterici Tiran'daki bir polis merkezine yürüdü. Bazı göstericiler binaya taş atarak camlarını kırınca polis tazyikli suyla müdahale etti.

Arnavutluk Helsinki Komitesi ise polisin güç kullanımını eleştirerek, "Bireysel şiddet olayları, güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasını haklı gösteremez." açıklamasında bulundu.

Başbakan Rama projede ısrarcı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, projeyi savunmayı sürdürüyor.

Rama, bunun Arnavutluk tarihindeki en büyük yatırım olduğunu ve ülkeyi üst düzey bir turizm destinasyonuna dönüştürmek için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Başbakan, projenin Avrupa Birliği standartlarına uygun çevresel etki değerlendirmesinden geçirileceğini belirtti.

Rama ayrıca projeyle ilgili yolsuzluk veya kara para aklama iddialarını reddederek, kendisinin projeyi koruyan bir ağın "kilit ismi" olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Jared Kushner ile Ivanka Trump'ın yatırımlarının tamamen yasal olduğunu ve arazilerin eski sahiplerine yönelik soruşturmalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Arnavutluk ekonomisinin kara para aklamaya dayandığı yönündeki iddiaların "abartılı" olduğunu söyleyen Rama, hükümetinin ülke tarihindeki en kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasını yürüttüğünü ifade etti.

Başbakan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi rakiplerini projeyi tartışma oluşturmak amacıyla kullanmakla suçladı.

Rama, projeye desteğini yineleyerek, bunu "Arnavutluk için tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.