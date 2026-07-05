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Kıbrıs gazisine son görev

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Kıbrıs gazisine son görev

İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Aytekin Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

İzmir'de ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Aytekin yaşlılığa bağlı çeşit hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Aytekin için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Aytekin, dualar eşliğinde askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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