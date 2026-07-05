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Gündem Helikoptere bayrak sallayan çocuk emniyetin konuğu oldu Polisten Emre’ye bisikletli teşekkür
Gündem

Helikoptere bayrak sallayan çocuk emniyetin konuğu oldu Polisten Emre’ye bisikletli teşekkür

Yeniakit Publisher
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Şanlıurfa’da gerçekleştirilen narko-kapan uygulamasında, polis helikopterine Türk bayrağı sallayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen narko-kapan uygulamasında, polis helikopterine Türk bayrağı sallayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hava destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.

Operasyon esnasında bir evin damındaki küçük bir çocuk, polis helikopterine Türk bayrağı salladı. Çocuğa ulaşan İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, onu makamında ağırladı. Abdullah Emre ile yakından ilgilenen Aksoy, kendisine bir de bisiklet ve oyuncak araba hediye etti.

EMNİYET SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında görev yapan polis helikopterinin kamerasına yansıyan görüntülere yer verdi.

Paylaşımda, "Gökyüzünden bakarken geleceği gördük" ifadeleri kullanılarak, uyuşturucuyla mücadelenin çocukların güvenli ve huzurlu bir geleceğe sahip olması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Helikopter kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evlerinin damına çıkan çocuğun elindeki Türk bayrağını sallayarak polis ekiplerini selamladığı görüldü.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Polisten anlamlı paylaşım ‘Gökyüzünden bakarken geleceği gördük’
Polisten anlamlı paylaşım ‘Gökyüzünden bakarken geleceği gördük’

Yerel

Polisten anlamlı paylaşım ‘Gökyüzünden bakarken geleceği gördük’

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