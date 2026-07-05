Fransa ve Almanya Türkiye'den acil olarak istedi! 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Aşırı sıcaklara hazırlıksız yakalanan Avrupa’da klimalar yok satıyor. Stokları biten Fransa ve Almanya acil ihtiyaçlar için Türkiye’nin kapısını çalarken tedarikçi firmalardan “Elinizde ne kadar varsa gönderin” çağrısı geliyor.

jderha Sıcakları Avrupa’yı kasıp kavuruyor. 40 dereceleri bulan sıcaklar binlerce kişinin ölümüne sebep olurken, kıtadaki klima stokları kısa sürede bitti. Özellikle Fransa ve Almanya, mevcut stokların yetersiz kalması üzerine Türkiye’nin kapısını çaldı.

Klima taleplerinin sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu dile getiren Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Ejderha Sıcakları ile birlikte talep artışı yaşandığına dikkati çekti. Avcı, “İSKİD verilerine göre 2025 yılında Türkiye pazarında yaklaşık 3 milyon adet split klima satıldı; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Aynı dönemde split klima ihracatımız da yüzde 8 oranında büyüdü. 2026 yılının ilk aylarına baktığımızda bu ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk beş aylık döneminde de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli bir büyüme eğilimi gözlemliyoruz. Hatta geçtiğimiz yılın daha da üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu tabloyu şekillendiren en önemli gelişmelerden biri ‘Ejderha Sıcakları’ olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası oldu. Bu sistem Avrupa’nın birçok ülkesinde hayatı ciddi şekilde etkiledi ve maalesef can kayıplarına yol açtı. Şu an tam olarak yılın en sıcak döneminin içindeyiz ve El Niño’nun da etkisiyle önümüzdeki yıllarda bu tür sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artması bekleniyor” dedi.

Avcı, Sakarya’da ileri teknoloji ve çevre odaklı üretim yaptıklarını belirterek, “Daikin Türkiye olarak Hendek’te büyük bir üretim üssüne sahibiz. Bu tesis, Daikin Grubu’nun Avrupa’daki tek fancoil üretim merkezi. Bugün Hendek fabrikamızda ürettiğimiz bu ileri teknolojili VRV sistemlerinin yaklaşık yüzde 60’ını doğrudan Avrupa pazarlarına ihraç ediyoruz. Avrupa’daki pazar dinamikleri çevre ve yüksek teknoloji odaklı bir dönüşüm geçirirken, Türkiye’nin coğrafi avantajı, esnek üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat kapasitesi bizi ana tedarik merkezlerinden biri hâline getiriyor” ifadelerini kullandı.

100 BİNLERE ÇIKABİLİR

Midea Türkiye CEO’su Aydın Kuzaltı da Avrupa’daki klima stoklarının tükenmesi sebebiyle özellikle Fransa ve Almanya’dan Türkiye’ye “Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin” şeklinde talepler geldiğini söyledi. Kuzaltı, “Midea Group bünyesindeki Teka ve Midea markalı klimalar için Avrupa’dan gelen talepler Türkiye üzerinden karşılanıyor. Avrupa coğrafyasında klima üretiminin kısıtlı olması, Türkiye’yi bu tip ani talep artışlarında stratejik bir tedarik noktası hâline getiriyor. Mevcut talepler şu an için çift haneli rakamlarda. Ancak 100 bin adetlik seviyelere kadar çıkabilir” dedi. Kuzaltı, sadece klimalara değil, vantilatör ve havalandırma cihazlarına da yoğun talep geldiğini sözlerine ekledi.

MONTAJ TALEPLERİ REKOR KIRDI

Avrupa’da klima montaj talepleri de rekor seviyeye ulaştı. Evlerin sadece yüzde 7’sinde klima bulunan İngiltere’de mayıs ayında montaj talepleri yüzde 283 artarken, bu oran haziran ayında yüzde 340’a yükseldi. Klima penetrasyonunun yüzde 40 civarında olduğu İspanya’da ise bunaltıcı sıcaklar, tüketicileri mevcut sistemleri yenilemeye veya yeni odalara klima kurmaya zorladı. İspanya’da haziran ayındaki montaj talepleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 373 oranında artış göstererek kıta genelinde sıfır cihaz kurulumunun en agresif yaşandığı pazar oldu. Türkiye genelinde ise yeni klima montaj talepleri haziran ayında yüzde 140 gibi güçlü bir artış gösterse de asıl büyük kırılım bakım ve sarf malzemesi kategorilerinde yaşandı. Klimaların soğutma verimliliğini doğrudan belirleyen klima gazı dolumu talepleri haziran ayında aylık bazda yüzde 243 oranında artarak Türkiye’nin en çok yöneldiği hizmet oldu. Güneydoğu’nun sanayi merkezi Gaziantep, bir ay içinde klima taleplerini yüzde 328 artırarak Türkiye’nin sıcak dalgasına en hızlı reaksiyon gösteren şehri oldu. Marmara’nın üretim üssü Tekirdağ’da yüzde 295, başkent Ankara’da ise yüzde 265 talep artışı oldu. Turizm ve tarım lokomotifl eri Aydın (yüzde 251), Mersin (yüzde 250) ve Antalya (yüzde 229) da son dakika bastıran sıcaklara en hızlı servis çağıran diğer şehirler olarak öne çıktı.