Ehliyet sınavında usulsüzlük skandalı! 5 sahtekar joker aday tutuklandı
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Sürücü belgesi sınavlarında başkalarının yerine "joker aday" olarak giren şebekeye jandarma acımadı. Sınavda usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağlayan 5 sahtekar, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine tıkıldı.
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri belirlenen 5 şüpheli, jandarma operasyonunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girerek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "joker aday" olarak tabir edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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