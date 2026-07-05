Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Nato Zivesi öncesi Ankara'da son prova uçuşu gerçekleştirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Nato Zivesi öncesi Ankara'da son prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan gösteri uçuşu için son provasını yaptı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapacağı duyurulmuştu.
Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…
Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…
Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…
Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…
Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23