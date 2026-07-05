  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı Gizli füze sevkiyatı ülkeyi karıştırdı: Halktan habersiz nasıl gönderirsiniz Kıbrıs gazisine son görev Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi Türkiye bu işi çok sevdi! DOA ile ilk 5 günde 7 milyon 600 bin şişe toplandı Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor Yurt dışı telefon sahiplerine müjde! Arızalanan cihazlar için IMEI çilesi resmen bitti!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Nato Zivesi öncesi Ankara'da son prova uçuşu gerçekleştirdi.

#1
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Türk Yıldızları, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan gösteri uçuşu için son provasını yaptı.

#3
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapacağı duyurulmuştu.

#4
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…

#5
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…

#6
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…

#7
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…

#8
Foto - Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı

Ankara'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’ndan kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altınlarla kaçtılar Maltepe’de silahlı kuyumcu soygunu
Gündem

Altınlarla kaçtılar Maltepe’de silahlı kuyumcu soygunu

Maltepe'de motosikletli, maskeli ve silahlı 2 şüpheli bir kuyumcuyu soydu. Şüpheliler, tezgah üzerindeki bir miktar altın bileziği alarak ka..
Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

Beşiktaş profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı’nın Çorum FK’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu
Dünya

Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu

Ukrayna, Rusya'ya ait "Mig-29" tipi bir savaş uçağının yanı sıra bir fırlatma rampasını vurarak imha etti.
Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi
Spor

Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

Avustralya Milli Takımı’nın Güney Sudan kökenli futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki golcü, Adelaide’de bir cami ..
Balık ağına takılan yılanı tek tek keserek kurtardı!
Yaşam

Balık ağına takılan yılanı tek tek keserek kurtardı!

Hatay Samandağ'da narenciye bahçesinde balık ağına dolanan 1,5 metre uzunluğundaki kara yılan, bir vatandaş tarafından kurtarıldı...
Sürpriz isim AK Parti'ye geçiyor! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Siyaset

Sürpriz isim AK Parti'ye geçiyor! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Gazeteci Sinan Burhan, Ankara'yı sallayacak bir iddiada bulundu. Burhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın yakın zam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23