33 masumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar dosyası yeniden açılsın

Sebahattin Ayan İstanbul

28 Müslümanın kurşuna dizilerek, 1’i kadın 5 kişinin yakılarak 33 sivilin şehid edildiği Başbağlar katliamının gerçek failleri bir türlü adalet önüne çıkarılamadı. Türkiye’deki kardeşlik ve huzur ortamını hedef alanların düzenlediği kanlı tezgâhı düzenleyenler, adeta bilinçli bir şekilde görünmez hale getirildi. SHP/CHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemin karanlık hadiseleri arasında yer alan Başbağlar katliamının üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen hâlâ aydınlatılamadı. Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı, Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin’in Devlet Bakanı, Seyfi Oktay’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde gerçekleştirilen kanlı saldırının hiçbir faili cezalandırılamadı.

TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKTILAR

Katliamla ilgileri bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bazı kişiler, dönemin bazı siyaset adamlarının yargıya baskıları sonucunda serbest bırakıldılar. İtirafçı Şükrü Yıldız’ın verdiği ifadeler çerçevesinde yeni bir değerlendirme bile yapılmadı. Yıldız, katliam talimatının “Doktor Baran” kod adlı terörist tarafından verildiğini söyledi. Abdullah Öcalan da yargılandığı sırada saldırının “Doktor Baran” kod adlı örgütün yerel sorumlulularından biri tarafından düzenlendiğini söyledi. Eski Özel Harekat polisi Ayhan Çarkın ise olayı kendi ekiplerinin gerçekleştirdiğini söylemiş sonra bunun öngörü olduğunu dile getirmişti. Olaylarla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı ve haklarında idam ile çeşitli sürelerde hapis cezası talebiyle 1994’te Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 4 duruşması Erzincan’da, 24 duruşması İzmir DGM’de görüldü. 1998 yılında dava takipsizlikle kapandı. Sanıkların 18’i beraat etti, 2’si mahkûm edildi. 415 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan H.B. isimli militan, devlet aleyhinde açtığı tazminat davasını kazanarak cebine para koydu.

ADALET VE VİCDAN İSTİYORUZ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Erhan Aydınlı, şunları söyledi: “Katliamının üzerinden 33 yıl geçti. Ancak hâlâ adalet yerini bulmadı. Bize Müslüman olduğumuz için kıyım yapıldı. Ancak biz Başbağlar’ı terk etmedik. Çünkü gitseydik yalnız bizim köyümüz değil, tüm bölge boşalacaktı. Her türlü tahrike, provokasyona karşı sağduyulu davrandık. Türkiye’nin karışmaması, bir Alevi-Sünni çatışmasına sürüklenmemesi için üzerimize düşeni yerine getirdik. Çünkü bu katliam Sivas’tan 3 gün sonra sözde misilleme amacıyla yapıldı. Bırakılan bildirilerde de bu açıkça yazıyordu. Ancak biz her iki olayın da aynı karanlık odaklar tarafından planlandığına inanıyoruz. Devletimizin bize sahip çıkmasını, özellikle adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bununla birlikte, Başbağlar köyünün baştan sona yeniden ihya edilmesini de talep ediyoruz. O dönemde, 1996 yılında Refah-Yol hükümeti döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Teşvik Fonu aracılığıyla köyümüzde bazı evler yapıldı. Sayın Ecevit de hem temel atmaya hem açılışa gelmişti. Ancak o evler, enkazların üzerine yapıldı. Bugün çoğu çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Biz köyü terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Ama en azından insanlarımızın güvenli, sağlıklı konutlarda yaşaması gerekiyor. Bu bizim ikinci önceliğimiz. Birinci önceliğimiz her zaman adalet olmuştur. Türkiye’nin birlik ve beraberliği için, böyle acıların tekrar yaşanmaması için Başbağlar’ın sesi duyulmalı, bu katliamın failleri ortaya çıkarılmalı ve gereken cezalar verilmelidir.”

BAKAN GÜRLEK’E ÇAĞRI

Adalet Bakanlığı’nın başlattığı Akın Gürlek talimatıyla başlayan geçmişe dönük faili meçhul dosyalarının aydınlatılmasına da değinen Aydınlı, gelişmeleri olumlu karşıladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Faili meçhul cinayetlerin yeniden ele alınmasına yönelik atılacak her adımı destekliyoruz. Bu sürecin en önemli başlıklarından birinin de Başbağlar Katliamı dosyası olması gerektiğine inanıyoruz. Başbağlar, faili meçhul olaylar arasında en karanlık ve en kritik dosyalardan biridir. Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılmasının, diğer faili meçhul olayların çözümüne de önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Başbağlar dosyasının, faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülecek kapsamlı soruşturma sürecine mutlaka dahil edilmesini talep ediyoruz. Sayın Bakanımızdan da bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz. Başbağlar Köyü Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizde bulunan her türlü belge, bilgi ve tanıklığı yetkili makamlarla paylaşmaya hazırız. Tek beklentimiz katliamın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesidir.”

Bu arada, Başbağlar şehitleri için bugün İstanbul ve Erzincan Başbağlar Köyünde çeşitli anma programları düzenlenecek.