Mahallelerinde istemiyorlar: Boykotlu markaya direniş 250. Gününde!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve işgal destekçisi şirketlere yönelik boykot çağrılarını sürdürmek amacıyla Başakşehir Millet Bahçesi'nde başlatılan sivil nöbet 250. gününe ulaştı. "Başakşehir Direniş Meydanı"nda 249 gündür aralıksız sürdürülen eylem, gönüllü katılımcıların desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Çocuk, genç ve her yaş grubundan insanın yoğun katılımıyla gerçekleşen eylemlerde, Gazze'deki katliama sessiz kalınmıyor. Zeynep Yurttaş'ın önderliğinde toplanan kalabalık, Siyonist destekçisi firmaları, özellikle de alanda bulunan Burger King şubesini hedef alarak güçlü bir protesto duruşu sergiliyor. Bugüne kadar medyada hak ettiği yeri yeterince bulamayan bu kutlu nöbet, ümmetin dirilişi adına tüm Türkiye'ye örnek teşkil ediyor.

250. PROGRAM 5 Temmuz PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Geniş zamanlı bir iradeyle sürdürülen direnişin 250. programı, bu pazar günü yine büyük bir coşkuyla yapılacak. 250. buluşma kapsamlı bir organizadyonşa gerçekleşecek. Habervakti.com Genel Koordinatörü Kudüs Mihmandarı Bülent Deniz'in de katılacağı programda süpriz isimler haklı davayı kitlelere haykırmaya devam edecek.

Bu anlamlı boykot nöbetine dair güncel program bilgilerine, eylem detaylarına ve meydandan yansıyan görsellere ulaşmak isteyenler, "Başakşehir Direniş" Instagram hesabını takip edebilirler. Mazlumların sesi olmak, topluma değer katacak, Gazze direniş ruhunu canlı tutacak bir duruş sergilemek için adresin adı: Başakşehir Direniş Meydanı.