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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 40 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:55:32 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 40 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 4 bin 480'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi ve 668 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 480'e, vaka sayısı da 90 bin 413'e çıktı.

Ülke genelinde 991 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 31 bin 66 oldu.

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