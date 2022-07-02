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Dünya Mısır'da köpek balığı saldırısına uğrayan kadın öldü!
Dünya

Mısır'da köpek balığı saldırısına uğrayan kadın öldü!

​Mısır'da denizde yüzen bir kadın, köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 11:26:00 -
Mısır'da köpek balığı saldırısına uğrayan kadın öldü!

Olay, Mısır'ın turizm kenti olan Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada şehrinde meydana geldi.

Mısır medyasına göre Avusturya uyruklu 68 yaşındaki Mısır vatandaşı bir kadın, yüzmek için denize girdi.

Kadın yüzdüğü esnada bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Saldırıda bir uzvunu kaybeden kadın, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay nedeniyle bölgedeki deniz üç gün boyunca yüzmeye kapatıldı.

Öte yandan kadının ağır yaralı halde kıyıya doğru yüzmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırısı sonrası kadından yoğun bir şekilde kanın aktığı, etrafın kırmızıya boyandığı görülüyor. Kıyıda bekleyenler ise köpek balığının saldırısına uğramaktan korktukları için suya giremiyor. (İLKHA)

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