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Dünya Mısır’da İhvan düşmanlığı sürüyor! Şimdi de o kararı aldılar
Dünya

Mısır’da İhvan düşmanlığı sürüyor! Şimdi de o kararı aldılar

Mısır’da darbeci Sisi yönetimi, 23 Müslüman Kardeşler mensubuna müebbet hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:31:00 -
Mısır’da İhvan düşmanlığı sürüyor! Şimdi de o kararı aldılar

Münübe Yılmaz

Mısır’da darbeci Sisi yönetiminin Müslüman Kardeşler üyelerine yönelik zulmü devam ediyor. İhvan-ı Müslimin mensuplarını saçma sapan gerekçelerle hapse tıkan cunta yargısı, uyduruk yargılamalar sonucunda da ağır cezalara hükmediyor. 

23 Müslüman Kardeşler mensubuna müebbet 

Sisi diktasının devam ettiği ülkede son olarak 23 Müslüman Kardeşler mensubuna müebbet hapis cezası verildi. Mısır İkinci Terör Suçları Dairesi, Müslüman Kardeşler lideri ve üyesi olmakla suçladığı kişilerden 18’i hakkında da 15 yıl hapse hükmetti. ‘Müslüman Kardeşler faaliyetlerinin finanse edilmesi’ olarak bilinen davada, Yahya Moussa ve Alaa Al-Samahi isimli Müslüman kardeşler mensupları ise Türkiye'de sürgünde yaşadıkları için gıyaplarında hapis cezasına çarptırıldı.

Zulüm, yıllardır aralıksız sürüyor

Bilindiği gibi, ilk seçilmiş sivil cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Temmuz 2013'te devrilmesinden bu yana, Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler üyelerine ve liderlerine karşı başlattığı cadı avını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 

 

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