Mısır'da hastanede feci yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mısır'da özel bir hastanede kısa devre nedeniyle çıkan yangın sonucu 7 hastanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın İskenderiye kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Mısır'ın İskenderiye kentinin Bishr bölgesinde özel bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Alevlere 5 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının kısa devre nedeniyle çıktığı aktarıldı.