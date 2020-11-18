Mısır'da gözaltına alınıp işkence gören üniversite öğrencisinden Sisi ve ekibine suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Mısır'da gerçekleşen darbeyi protestolar sırasında gözaltına alınıp 3 yıl hapis tutulan ve daha sonra Türkiye'ye kaçan Mısırlı üniversite öğrencisi Ömer İbrahim, darbeyle gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ekibi hakkında, işkence suçunu işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Gülden Sönmez ile birlikte gelen Ömer İbrahim, hazırlanan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçeyi sunmalarının ardından adliye önündeki alana geçen İbrahim ve avukatı Sönmez, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamadan önce, Sisi başta olmak üzere Mısır'da işkence ve kötü muamelelerden sorumlu tutulan, dilekçede belirtilen görevlilerin fotoğrafları yere serildi.



- Katliam, gözaltı ve işkence

Mısır'da 2013 yılının haziran ayında darbe olduğunu, ülkenin tümünde, bütün cadde ve sokaklarda darbeye karşı protestolar yaşandığını hatırlatan Gülden Sönmez, Sisi iktidarının protestolarda katliam yaptığını, yargısız infazlar, gözaltılar ve işkenceler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu işkencelerin insan hakları kuruluşları raporlarında yer bulduğunu kaydeden Sönmez, işkence mağdurlarından Mısırlı üniversitesi öğrencisi Ömer İbrahim'in de protestolar sırasında gözaltına alındığını, 7 ayrı cezaevinde 3 yıl boyunca gözaltında tutulduğunu, elektrik verilmesi ve askıya asma gibi ağır işkenceler gördüğünü, gözünde görme kaybı yaşadığını ve İbrahim'in vücudunda halen yara izleri mevcut olduğunu dile getirdi.

Ömer İbrahim'in 2 yıl önce kaçarak Türkiye'ye geldiğini ve ona yapılan işkencelerle ilgili suç duyurusu yaptıklarını anlatan Sönmez, "Suç duyurusu dilekçemizde Sisi dışında, bizzat işkence yapan memurların, polis ve askeri görevlilerin de olduğu 29 kişinin ismi yer alıyor. Türkiye ve uluslararası mevzuatın mahkemelere verdiği yetkiyle Mısır'daki işkence suçlarının ve suçlularının yargılanmasını talep ettik." dedi.

- "Ağabeyi ve kardeşi de hapiste"

İşkence suçlularının İnterpol eliyle yakalanması imkanı olduğuna ve Türkiye'nin suçluların iadesi konusunda uluslararası sözleşmelere imza atan bir ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Sönmez, sadece müvekkili Ömer İbrahim adına değil, Mısır'da 6 yıldır hapiste tutulan ağabeyi ve 3 yıldır hapiste tutulan, 30 gündür kendisinden haber alınamayan kardeşi 'Aziz' adına da suç duyurusunda bulunduklarını, bu kişilerin tedaviye muhtaç durumda olduklarını kaydetti.

Süreçte Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurarak, kardeşlerin hapishanelerde ziyaret edilmesi ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi talebinde bulunduklarını aktaran Gülden Sönmez, "İşlenen suçlar işkence suçlarıdır. Uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suç olarak geçer. Bu suçu işleyenlerin her nerede olurlarsa olsunlar yargılanmaları gerektiği belirtilmiştir. İşkenceyi ve idamları durduracak bir yargı süreci başlamalıdır." diye konuştu.

- "Bu adamlar kötü şeyler yaptılar"

Avukat Gülden Sönmez ayrıca, savcılığa katliamlara ve işkencelere dair yüzlerce fotoğraf ve video görüntüsüyle, işkence raporlarını, bilgi ve belgeleri sunduklarını da belirterek, işkenceye dair fotoğraf ve videoların bu yargılama konusunda ilk kez inceleneceğini, sadece müvekkilime işkence edilmesi değil oradaki koşullarla ilgili de yargılama imkanı doğacağını dile getirdi.

Türkçe bir açıklama yapan Mısırlı Ömer İbrahim de, 2 yıl önce Türkiye'ye kaçtığını söyleyerek, "Bu adamlar kötü, adaletsiz şeyler yaptılar. Ben onların cezalandırılmasını, adalet istiyorum." dedi. İbrahim daha sonra Arapça açıklama da yaptı.



