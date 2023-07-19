Mısır'da gizemli bir hastalık ortaya çıktı! Vaka sayısı artıyor!

Mısır'da son dönemde Qena vilayetinde "gizemli" bir hastalık ortaya çıktı. En az 270 kişinin yakalndığı bu gizemli hastalığın COVID-19'un yeni bir varyantı olabileceği belirtiliyor. Ancak bazı uzmanlar bunun dang humması olabileceğini de belirtti.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, kentin el-Aleqat köyünde hastaların yaşadığı semptomların "tek tip bir modele" sahip olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Amr Kandil, semptomların vücut ağrıları, 3 ile 5 gün arasında süren ateş, kemik ağrısı ve zaman zaman kusma ile mide bulantısını içerdiğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasında, epidemiyolojik gözetim ekiplerinin vakaları incelemek üzere kente gönderildiği ve hastaların çevresinden de örnekler toplandığı ifade edildi.

Diğer taraftan, Mısır'daki tanımlanamayan hastalıkla ilgili haberlerin ardından, araştırmacılar bunun, ateş ve kemik ağrısına yol açtığı için bunun yeni bir Covid-19 varyantı olup olmadığını tartışıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bununla birlikte, bazı uzmanlar bunun sivrisineklerden insanlara yayılan viral bir enfeksiyon olan dang humması olabileceğini belirtiyor. Ancak, hastalığın gizemi yapılacak olan araştırmaların ardından çözülecek.

Rusya, “gizemli” hastalığın yayılmasının ardından Mısır'dan yapılan uçuşlarda daha sıkı sağlık protokolleri uyguladığını duyurdu.

Rusya'nın sağlık denetleme kurumu Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut durum ışığında Rospotrebnadzor, Perimeter otomatik bilgi sistemini kullanmak da dahil olmak üzere Mısır'dan yapılan uçuşlarla ilgili sağlık ve karantina kontrollerini sıkılaştırdı." denildi.