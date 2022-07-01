Mısır'da Firavun zulmü devam ediyor! 10 idam kararı daha!

Kanlı darbeyle başa geldiği günden beri binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yine binlerce insanın da zindanlara atılmasına sebep olan Batı kuklası Sisi ve hükümeti Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor.

Mısır resmi haber ajansında yer alan haberde, Cuntaya bağlı mahkemenin, 2013'te başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan Polis Merkezi'ne baskın düzenlenmesine ilişkin davada yargılanan kişilerden 10 İHVAN mensubunun idamına oybirliğiyle karar verdiği kaydedildi.

Mahkeme, sanıkları "terör suçu işlemek, kamu malına zarar vermek ve silah taşımaktan" suçlu bulduğu ileri sürüldü.

Davada yargılanan 56 sanık müebbet (25 yıl), 63 sanık 15 yıl ve 35 sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sisi cuntasından 10 İhvan üyesine daha idam cezası!

Dava sonucunda 43 sanığın beraatine karar verilirken, 8 sanığın ise vefatı sebebiyle davası düştü.

İdam cezası verilen kişiler arasında ülke dışında bulunan önde gelen İHVAN üyelerinden Yahya Musa da bulunuyor.

On hükümlünün avukatları önceki celselerde suçlamaları reddetmişti.

Cunta mahkemeleri son olarak geçtiğimiz haziran ayında 3 İHVAN üyesine idam, 20 kişiye ise müebbet hapis cezası vermişti.

Mısır yasalarına göre, Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesinin tüm kararları kesin karar olarak kabul ediliyor.

Ülkenin darbeci Cumhurbaşkanının, karar kesinleştiğinde, cezayı değiştirme, iptal etme veya ilgili makamlar tarafından uygulanmak üzere onaylama hakkı bulunuyor.

Binlerce İhvan üyesinin gözaltında tutulduğu ülkede, işkence ve baskı altında hukuk dışı bir biçimde yargılamalar devam ediyor.

2013 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı kanlı bir darbe yaparak hükümeti ele geçiren Batı maşası kukla Sisi hükümeti, yüzlerce yargısız infaz ve hukuksuz idamların yanı sıra binlerce Müslümanı suçsuz yere zindanlara doldurdu. Dünyanın sessiz kaldığı zulüm karşısında cunta yönetiminin hukuksuzlukları her geçen gün daha korkunç boyutlara varıyor.