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Dünya

Mısır’da bina çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Mısır’ın başkenti Kahire’de bina çöktü. Olayda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Kahire Valiliği’nden yapılan açıklamada, enkaz altından 18 kişi çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:47:00 -
Mısır’da bina çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Qasr El Nil caddesinde bulunan bir binada çökme meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğu olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

18 kişi enkazdan çıkarıldı

Kahire Valiliği Operasyonları Müdürü Tümgeneral İbrahim Awad tarafından yapılan açıklamada, Qasr El Nil caddesinde bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Enkaz altından 18 kişinin çıkarıldığını söyleyen Awad, moloz yığını altında kalan diğer insanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Çok sayıda kişinin ölümden döndüğü çökmenin nedeni henüz açıklanmadı.

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