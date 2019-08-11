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Mısır'da bayram namazı kılındı

11 Ağustos 2019 Pazar 11:45
Mısır'da bayram namazı kılındı

KAHİRE (AA) - Mısır'da milyonlarca kişi Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Başkent Kahire'deki Amr bin As, El-Ezher, El-Huseyin başta olmak üzere bayram namazı için camileri ve meydanları dolduran milyonlarca Mısırlı, yoğun güvenlik önlemleri altında saf tuttu.

Namaz sonrası renkli görüntülere sahne olan meydanlarda bayramlaşma yapıldı, aileler beraberlerindeki çocuklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Bayram namazını ülkenin kuzeyindeki El-Alameyn kentinde kılan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Mısır halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Mısır Vakıflar Bakanlığı, bayram namazı için ülke genelinde 6 bin 505 meydan tahsis etmişti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:45
  1. Kurban Bayramı
  2. Mısır

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