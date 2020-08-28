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Aktüel Mısır'da 5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
Aktüel

Mısır'da 5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:26:20 -
Mısır'da 5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerin açılmasıyla 5 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Ülke genelinde camilerde cuma namazına katılan cemaat, maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek salgına karşı önlem aldı.

Mısır devlet televizyonu, Kahire'nin doğusunda bulunan ülkenin en büyük camilerinden Muhammed Ali Camisi'nde kılınan cuma namazını canlı yayımladı.

Mısır, 21 Mart'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazlarının yanı sıra kiliselerde ayinlere ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi önlemler almıştı.

Temmuz ayının başında, Mısır hükümeti koronavirüse karşı alınan önlemleri hafifletmiş ve Cuma namazı ve toplu olanlar hariç ibadet yerlerinin açılmasını kararlaştırmıştı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, son verilere göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 5 bin 342'ye, vaka sayısının 98 bin 62'ye çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 69 bin 612'ye ulaştığını bildirmişti.



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