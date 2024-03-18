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Dünya Mısır ve Yunanistan imzaları attı! Ayrıntılı bilgi vermediler
Dünya

Mısır ve Yunanistan imzaları attı! Ayrıntılı bilgi vermediler

Yeniakit Publisher
2024-03-18 05:20:00 -
Mısır ve Yunanistan imzaları attı! Ayrıntılı bilgi vermediler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kurulması için ortak bildiri imzaladı. Konuya ilişkin ayrıntılı bir bilgi verilmemesi dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkent Kahire'de iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Dün de Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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