Mısır ve BAE arasında, alternatif enerji alanında işbirliği

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) endüstriyel işbirliğini güçlendiren bir adım attılar.

BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir başkanlığındaki bir heyetin Mısır’ın başkenti Kahire'yi ziyaretinden ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile görüşmesinden yaklaşık bir hafta sonra iki ülke endüstriyel alanda aralarındaki işbirliğini güçlendirecek bir adım attılar. BAE heyetinin ziyareti sırasında her iki taraftan yetkililer, yerel olarak kullanılmak ve Afrika'ya ihraç edilmek üzere alternatif ve çift enerji kullanan otomobillerin ortak üretimi üzerinde çalışmayı ele aldılar.

Mısır hükümeti tarafından dün yapılan açıklamaya göre Mısır Askeri Üretimden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmed Mursi, BAE merkezli M Glory Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Macide el-Azazi ve beraberindeki bazı şirket yetkilileri ile telekonferans aracılığıyla iki taraf arasındaki ortak işbirliğinde kaydedilen gelişmeleri görüşmek üzere yapılan bir görüşme gerçekleştirdi. Devlet Bakanı Mursi, görüşmede, bakanlığı ve M Glory arasındaki ortak üretim alanında, LPG ve benzinle çalışan pikap model araçların üretimi ve pazarlanması konusunda ortak işbirliğindeki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Mısır-BAE arasında ortak bir şirketin kurulmasıyla Mısır tarafından çift yakıt kullanan araçlar üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini belirten Bakan Mursi, 2023'ün ilk yarısında fiili olarak üretime geçilmesinin planlandığını kaydetti.

Askeri Üretimden Sorumlu Devlet Bakanı, söz konusu işbirliğinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin LPG’nin otomobillerde yakıt olarak kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin talimatları çerçevesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Bu gelişme, Mısır'ın modern endüstriyel teknolojilerin yerelleştirilmesi ve profesyonel teknik kadroların oluşturulmasını amaçlayan 2030 Vizyonu çerçevesinde üretim yeteneklerine ve mevcut yerel kaynaklara dayanarak ülkenin sürdürülebilir kalkınma planlarını ve stratejilerini destekliyor.

Alternatif ve düşük emisyonlu enerji kaynaklarına geçişin, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Mısırlı Bakan, Mısır’ın, geçtiğimiz yıllarda sürdürülebilirlik, alternatif enerji ve ilgili endüstriler alanlarında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “Bu da bilge bir liderliğin ortaya koyduğu vizyon ve hükümetin söz konusu alanlardaki iddialı stratejileri sayesinde oldu” dedi.

Mısır’dan yapılan açıklamaya göre BAE merkezli M Glory Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Azizi ise “İki taraf, LPG ve benzin ile çalışan bu tip pikaplarla yerel pazarın ve Afrika pazarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor” ifadelerini kullandı. Dr. Azizi ayrıca, Mısır Askeri Üretim Bakanlığı'nın, özellikle iki kardeş ülke arasındaki siyasi liderlik veya iki halk arasındaki seçkin ilişkiler çerçevesinde Mısır'daki yatırımları destekleme ve teşvik etmedeki rolüne övgüde bulundu.