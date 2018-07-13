Mısır ununun kullanım alanları nerelerdir?

Mısır unu kullanımı coğrafi nedenlere de bağlı olarak ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde yaygındır.

Bu nedenle mısır ununun nasıl kullanılabileceğinin örneklerini en iyi Karadeniz mutfağında görürüz.

Karadeniz'de her şeyin başında hamsi gelir, hamsi tava yaparken balıkları mısır ununa bulamak hem daha lezzetli hem de daha çıtır olmalarını sağlar.

Onu mısır ekmeği takip eder, fırından çıktığındaki o mis gibi kokusu ve börek kadar lezzetli oluşuyla misafirler için hoş bir ikram olacaktır.

Tabii kuymağı da unutmamak lazım, içine tel peynir ve tereyağı koyulan ve kahvaltılarda tüketilen bu yemekte de mısır unu olmazsa olmazdır.

Bunlara ek olarak mısır unu ile çorba, hatta kek, pasta gibi şekerli hamur işleri de rahatlıkla yapılabilir.

Tek yapmanız gereken buğday unu yerine mısır ununu kullanmaktır.

Ama bu noktada dikkat edilmesi gereken mısır ununun buğday unu gibi kolay şekil almayacağıdır.

Bunu da tarifi bozmadan, yumurta miktarını biraz artırarak halletmek mümkündür.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.