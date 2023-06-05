Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı
Mısır ve Türkiye ilişkileri son dönemlerde olumlu hız kazandı. Türkiye' ye karşı yoğun bir ilgi olurken tüm dünya ülkelerin basın gözü Türkiye'deydi. Çevreci, yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünlerin sergileneceği Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez düzenlendi. Fuara Bursa’dan 41 firma katıldı. Yetkili isim Ziyaretçi profilleri ile Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekistan gibi ülkelerden alıcılarla da görüşmeler sağladık diyerek açıkladı.
Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya’nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez bir araya geldi. TÜYAP tarafından düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde sektördeki tüm yenilikleri gözler önüne serdi. 551 firmanın yer alacağı Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.
Fuara; Almanya, ABD, Belarus, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldi.
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Sürdürülebilir ürünlere ilgi
İstanbul İplik Fuarı içinde bulunduğumuz sektör açısından önem verdiğimiz ve beklentimizin yüksek olduğu bir organizasyondu. İlk günden itibaren yerli müşterilerimizle birlikte ihracat müşterilerimizle de bir araya gelmek bizim açımızdan memnuniyet vericiydi.
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Ağırlıklı ziyaretçi profili yerliydi. Bunun birlikte Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekistan gibi ülkelerden alıcılarla da görüşmeler sağladık.
Fuarda ağırlıklı olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimize yer verdik. PET şişeleri ve kendi iplik üretim firelerimizi hammadde olarak kullandığımız geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ Reborn ve Biyobozunur nitelikteki TAÇ Bioloop bu özellikli ürünlerimizin başında geliyor.
Ayrıca su tüketilmeden renklendirme teknolojisi Dope Dyed kısmında da, geniş renk gamımızı ziyaretçilere sunma imkanımız oldu. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared ‘i sergiledik.
İhracat ve iç piyasadaki siparişlerin yılın ikinci yarısından itibaren artacağını umut ediyoruz. Fuarında bu anlamda zamanlamasının, gerek mevcut gerekse potansiyel müşterilerle yeni sezon hazırlıkları yapabilme açısından olumlu yönde katkı sağlamasını bekliyoruz.