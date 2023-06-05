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Dünya Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı
Dünya

Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 23:41:00 - 2023-06-05 23:48:58
Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı

Mısır ve Türkiye ilişkileri son dönemlerde olumlu hız kazandı. Türkiye' ye karşı yoğun bir ilgi olurken tüm dünya ülkelerin basın gözü Türkiye'deydi. Çevreci, yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünlerin sergileneceği Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez düzenlendi. Fuara Bursa’dan 41 firma katıldı. Yetkili isim Ziyaretçi profilleri ile Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekis­tan gibi ülkelerden alıcılarla da görüş­meler sağladık diyerek açıkladı.

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüs­trisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya’nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez bir araya geldi. TÜYAP tarafından düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde sektör­deki tüm yenilikleri gözler önüne serdi. 551 firmanın yer alacağı Ulus­lararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Fuara; Almanya, ABD, Belarus, Bul­garistan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Öz­bekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikis­tan, Tayland, Türkiye, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldi.

Korteks Genel Müdürü Barış MERT dikkat çeken ifadeler kullandı! 

Sürdürülebilir ürünlere ilgi

İstanbul İplik Fuarı içinde bulunduğumuz sektör açı­sından önem verdiğimiz ve beklenti­mizin yüksek olduğu bir organizas­yondu. İlk günden itibaren yerli müşterilerimizle birlikte ihracat müş­terilerimizle de bir araya gelmek bi­zim açımızdan memnuniyet veri­ciydi.
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Ağırlıklı ziyaretçi profili yerliydi. Bunun birlikte Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekis­tan gibi ülkelerden alıcılarla da görüş­meler sağladık.

Fuarda ağırlıklı olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimize yer verdik. PET şişeleri ve kendi iplik üretim firelerimizi ham­madde olarak kullandığımız geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ Reborn ve Biyobozunur nitelik­teki TAÇ Bioloop bu özellikli ürünlerimizin başında geliyor.

Ayrıca su tüketilmeden renklen­dirme teknolojisi Dope Dyed kıs­mında da, geniş renk gamımızı ziya­retçilere sunma imkanımız oldu. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared ‘i sergiledik.

İhracat ve iç piyasadaki siparişlerin yılın ikinci yarısından itibaren artaca­ğını umut ediyoruz. Fuarında bu an­lamda zamanlamasının, gerek mev­cut gerekse potansiyel müşterilerle yeni sezon hazırlıkları yapabilme açı­sından olumlu yönde katkı sağlama­sını bekliyoruz.

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