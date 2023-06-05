Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüs­trisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya’nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez bir araya geldi. TÜYAP tarafından düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde sektör­deki tüm yenilikleri gözler önüne serdi. 551 firmanın yer alacağı Ulus­lararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Fuara; Almanya, ABD, Belarus, Bul­garistan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Öz­bekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikis­tan, Tayland, Türkiye, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldi.

Korteks Genel Müdürü Barış MERT dikkat çeken ifadeler kullandı!

Sürdürülebilir ürünlere ilgi

İstanbul İplik Fuarı içinde bulunduğumuz sektör açı­sından önem verdiğimiz ve beklenti­mizin yüksek olduğu bir organizas­yondu. İlk günden itibaren yerli müşterilerimizle birlikte ihracat müş­terilerimizle de bir araya gelmek bi­zim açımızdan memnuniyet veri­ciydi.

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Ağırlıklı ziyaretçi profili yerliydi. Bunun birlikte Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekis­tan gibi ülkelerden alıcılarla da görüş­meler sağladık.

Fuarda ağırlıklı olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimize yer verdik. PET şişeleri ve kendi iplik üretim firelerimizi ham­madde olarak kullandığımız geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ Reborn ve Biyobozunur nitelik­teki TAÇ Bioloop bu özellikli ürünlerimizin başında geliyor.

Ayrıca su tüketilmeden renklen­dirme teknolojisi Dope Dyed kıs­mında da, geniş renk gamımızı ziya­retçilere sunma imkanımız oldu. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared ‘i sergiledik.

İhracat ve iç piyasadaki siparişlerin yılın ikinci yarısından itibaren artaca­ğını umut ediyoruz. Fuarında bu an­lamda zamanlamasının, gerek mev­cut gerekse potansiyel müşterilerle yeni sezon hazırlıkları yapabilme açı­sından olumlu yönde katkı sağlama­sını bekliyoruz.