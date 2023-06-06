  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazık! Sandığa gömüldüler hala 'Din dersi' diyor

Rusya’dan olay çıkış: NATO tatbikatına misilleme 15 Haziran'a kadar sürecek! 25 uçak yer aldı

Rusya'ya casusluk yapan FBI ajanı hücresinde ölü bulundu

HDP'den LGBT'lilere şirinlik!

Kılıçdaroğlu MYK'sı terör sevicilerden oluşuyor! Devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi

Kripto skandalı patlak verdi! Dünyaca ünlü Atomic Wallet'ta, Bitcoin ve Ether gibi milyonlarca dolarlık varlık hack'lendi!

LGBT'lilerin korkulu rüyası Vali Gül bu sözlerle hafızalara kazınmıştı!

Altının kilogramı 1 milyon 358 bin lira! Altın fiyatları, son tahmin: Gram altının gerçek fiyatı ne olacak!

ABD'den Çin'e sert tepki!

Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı
Otomotiv Çin devi Türkiye'de! Satın alma planları yapanlar, Çinliler elektrikli ticari de getirdi, ilan etti
Otomotiv

Çin devi Türkiye'de! Satın alma planları yapanlar, Çinliler elektrikli ticari de getirdi, ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-06-06 08:22:00 - 2023-06-06 08:42:12
Çin devi Türkiye'de! Satın alma planları yapanlar, Çinliler elektrikli ticari de getirdi, ilan etti

Çin’in en büyük üreticilerinden SAIC Motors'tan beklenmedik karar çıkışı! Türkiye kararı! Çin bünyesindeki MAXUS markası Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarına girdi. Türkiye'de şirketleri bulunan Çin'in araçlarına Türkiye'de talep var. Çin devine ait tüm markalar milyonlarca satıldı. Çin'in bu son adımı araç alacakları şok etti, sevindirdi. Türkiye'deki seçim belirsizliği nedeniyle araç alma konusunda şüpheli davranan Türkler, satın almalara yeniden başladı. Uzmanlar satış konusunda Türkiye'de inanılmaz şeylerin olacağını ifade etti. Araç sahipleri yeni gelişmelere bakın ne...

Markanın Türkiye’de satışa sunduğu ilk Araç ‘Van’ sınıfında yüzde 100 elektrikle çalışan ticari araç e-Deliver 3 oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da basın tanıtımı yapılan araç, 90 kW (122 PS) güç ve 255 Nm tork üreten Elektrik motoruyla 989 bin TL’den satışa sunuldu. e-Deliver 3’ün 50.23 kWs’lık batarya kapasitesiyle 371 km sürüş menzili sunduğu belirtildi.

Dünyada dev şirketlerden iflas haberi gelirken. Çin yeni hamleleri ile resmen dünyaya meydan okuyor.

Toplantıda konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Şehir içi lojistik ihtiyacı arttıkça müşterilerimizin beklentileri hızla değişmeye başladı. Yoğun trafikte çok daha ekonomik olan ve arıza ihtimali neredeyse 0’a yakın hale gelen elektrikli araçların müthiş bir fırsat penceresi açtığını gördük. Bu vesile ile elektriğin bereketini ticari müşterilerimize sunmak üzere yola çıktık” dedi. Türkiye, Yunanistan, Mısır, İspanya, Bulgaristan bir çok ülkede piyasaya sürülecek! Rakipler baskı altında kalacak.Çine ait bu şirketin marka haklarını satın alan firmalar milyonlarca dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

İlginizi çekebilir→ Teknoloji devi dikkat çeken İOS 17'i tanıtacak! Binlerce kullanıcısı var, bekleniyor! Güncelleme alacak telefonlar..→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyada iflas dalgası büyüyorken Türk sanayi şirketi geleceğin enerjisini üretecek! Water Europe'a Türkiye'yi seçti! Dev proje→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ İslam Memiş'ten dolar kuru için şaşkına çeviren çıkışı! Öngörüsünü paylaştı: Sürpriz değil! Dolarda rekor var mı? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim... Benzin, mazot (motorin) fiyatlarında bu rakam→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23