Çin devi Türkiye'de! Satın alma planları yapanlar, Çinliler elektrikli ticari de getirdi, ilan etti

Markanın Türkiye’de satışa sunduğu ilk Araç ‘Van’ sınıfında yüzde 100 elektrikle çalışan ticari araç e-Deliver 3 oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da basın tanıtımı yapılan araç, 90 kW (122 PS) güç ve 255 Nm tork üreten Elektrik motoruyla 989 bin TL’den satışa sunuldu. e-Deliver 3’ün 50.23 kWs’lık batarya kapasitesiyle 371 km sürüş menzili sunduğu belirtildi.

Dünyada dev şirketlerden iflas haberi gelirken. Çin yeni hamleleri ile resmen dünyaya meydan okuyor.

Toplantıda konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Şehir içi lojistik ihtiyacı arttıkça müşterilerimizin beklentileri hızla değişmeye başladı. Yoğun trafikte çok daha ekonomik olan ve arıza ihtimali neredeyse 0’a yakın hale gelen elektrikli araçların müthiş bir fırsat penceresi açtığını gördük. Bu vesile ile elektriğin bereketini ticari müşterilerimize sunmak üzere yola çıktık” dedi. Türkiye, Yunanistan, Mısır, İspanya, Bulgaristan bir çok ülkede piyasaya sürülecek! Rakipler baskı altında kalacak.Çine ait bu şirketin marka haklarını satın alan firmalar milyonlarca dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

İlginizi çekebilir→ Teknoloji devi dikkat çeken İOS 17'i tanıtacak! Binlerce kullanıcısı var, bekleniyor! Güncelleme alacak telefonlar..→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyada iflas dalgası büyüyorken Türk sanayi şirketi geleceğin enerjisini üretecek! Water Europe'a Türkiye'yi seçti! Dev proje→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ İslam Memiş'ten dolar kuru için şaşkına çeviren çıkışı! Öngörüsünü paylaştı: Sürpriz değil! Dolarda rekor var mı? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim... Benzin, mazot (motorin) fiyatlarında bu rakam→ TIKLAYINIZ