Mısır tarlasında kaçak göçmenler yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ülkeye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, gizlendikleri mısır tarlasında yakalandı.
Fırat Mahallesi'nde yabancı uyruklu bazı kişilerin mısır tarlası ve fıstık bahçesine saklandıkları bilgisini alan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri ortak operasyonda 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.