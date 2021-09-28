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Gündem Mısır tarlasında kaçak göçmenler yakalandı
Gündem

Mısır tarlasında kaçak göçmenler yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ülkeye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, gizlendikleri mısır tarlasında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 23:35:00 -
Mısır tarlasında kaçak göçmenler yakalandı

Fırat Mahallesi'nde yabancı uyruklu bazı kişilerin mısır tarlası ve fıstık bahçesine saklandıkları bilgisini alan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri ortak operasyonda 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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