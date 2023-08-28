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Yerel Mısır tarlasına kenevir ekmişler... Tutuklandılar
Yerel

Mısır tarlasına kenevir ekmişler... Tutuklandılar

Yeniakit Publisher
2023-08-28 10:21:00 -
Mısır tarlasına kenevir ekmişler... Tutuklandılar

Karaman’da mısır tarlasına kenevir eken 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarındaki bir mısır tarlasına kenevir ekildiği duyumunu aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, yaptıkları takip sonucu mısır tarlasına keneviri eken S.S. ile yanında kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaparak çalışan Afganistan uyruklu Y.R.’yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 110 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar, 135 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alına 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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