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Aktüel Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı
Aktüel

Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:24:38 -
Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın kuzey kesimindeki Matruh kenti sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Matruh kenti sahilinde Mısırlı 7 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Göçmenlerin Libya sınırına bitişik Sellum kenti açıklarında yasa dışı yollardan göç amaçlı kullanılan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin Matruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan naaşlarının, kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Mısır'ın komşusu Libya, Afrikalı göçmenlerce Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.

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