  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Paniğe kapılmayın

Josep Borrell Türkiye ile 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler

Dikkat çeken 'Kuzey Kore' açıklaması: Cevap alamıyoruz

AstraZeneca aşısı olan Ukraynalı bakan yardımcısına beklenmedik şok!

15 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Mektubu elebaşı Gülen'e okuyacaktı ki... FETÖ'de 30 milyon dolarlık tekme tokat kavga

Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

Kısıtlamalar kalkacak mı? Tedbir kararlarıyla ilgili Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem Mısır Rusya'dan 2 adet Su-35 teslim aldı! ABD yaptırım uygulayacak mı?
Gündem

Mısır Rusya'dan 2 adet Su-35 teslim aldı! ABD yaptırım uygulayacak mı?

ABD'nin tüm yaptırım uyarılarına rağmen Mısır, Rusya ile imzaladığı anlaşma kapsamında iki adet Su-35 savaş uçağını teslim adlı. Şimdi ise S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'yi CAATSA yaptırımlarına tabi tutan ABD'nin, yine Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın alan Mısır'a da yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:13:00 - 2021-03-16 09:27:18
Mısır Rusya'dan 2 adet Su-35 teslim aldı! ABD yaptırım uygulayacak mı?

Rus medyasına konuşan kaynaklara göre Mısır, 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Rus Su-35SE uçaklarının ilk ikisini 2020 yılının sonunda teslim aldı.

Anlaşma kapsamında 2020-2022 yılları arasında yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki toplam 24 Su-35SE'nin Mısır'a teslim edilmesi planlanıyor. 10 uçaktan oluşan ikinci parti teslimatın 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD, Mısır'a yaptırım uygulayacak mı?

Mısır ve Rusya arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma sonrası ABD, Rusya'dan savaş uçağı satın alınmamasına yönelik Mısır'ı birçok kez uyardı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 23 Şubat tarihinde Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mısır'ı Rusya'dan savaş uçağı satın almanın sonuçları olacağına dair uyardı.

Şimdi ise S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'yi CAATSA yaptırımlarına tabi tutan ABD'nin, yine Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın alan Mısır'a da yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

CAATSA yaptırımları nedir?

2 Ağustos 2017'de eski Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA, "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Star Tv'den Kurtlar Vadisi Kaos kararı
Medya

Star Tv'den Kurtlar Vadisi Kaos kararı

Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Fenomen diziyle ilgili son gelişmeyi duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, Star'ın b..
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: O ülkeyle savaşmak istemiyoruz
Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: O ülkeyle savaşmak istemiyoruz

İran ile yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin İra..
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in davası görüldü
Gündem

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in davası görüldü

Antalya'da işkence gördüğü kocasını öldüren ve hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıkt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay