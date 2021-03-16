Mısır Rusya'dan 2 adet Su-35 teslim aldı! ABD yaptırım uygulayacak mı?

Rus medyasına konuşan kaynaklara göre Mısır, 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Rus Su-35SE uçaklarının ilk ikisini 2020 yılının sonunda teslim aldı.

Anlaşma kapsamında 2020-2022 yılları arasında yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki toplam 24 Su-35SE'nin Mısır'a teslim edilmesi planlanıyor. 10 uçaktan oluşan ikinci parti teslimatın 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD, Mısır'a yaptırım uygulayacak mı?

Mısır ve Rusya arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma sonrası ABD, Rusya'dan savaş uçağı satın alınmamasına yönelik Mısır'ı birçok kez uyardı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 23 Şubat tarihinde Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mısır'ı Rusya'dan savaş uçağı satın almanın sonuçları olacağına dair uyardı.

Şimdi ise S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'yi CAATSA yaptırımlarına tabi tutan ABD'nin, yine Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın alan Mısır'a da yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

CAATSA yaptırımları nedir?

2 Ağustos 2017'de eski Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA, "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.