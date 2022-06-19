  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır ordusuna ait savaş uçağı düştü!
Dünya

Mısır ordusuna ait savaş uçağı düştü!

Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 23:59:00 -
Mısır ordusuna ait savaş uçağı düştü!

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü." ifadelerini kullandı.

Abdulhafız, Hava Kuvvetleri adına eğitim uçuşu yapan uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu belirtti.

İlgili kurumların "olaya ilişkin gerekli tedbirleri aldığını" kaydeden Abdulhafız, açıklamada ayrıntılı bilgiye yer vermedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23