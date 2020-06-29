Mısır ordusu için kritik tespit! 'Sisi Libya'ya girmeye kalkarsa...'
Gazeteci Fazıl Duygun, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'nin gaza gelip Libya'ya girmesi halinde, Mısır ordusunun kendisini harcayabileceğini söyledi.
Gazeteci Fazıl Duygun, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'nin BAE, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'nın gazıyla Libya'ya girmesi halinde, Mısır ordusunun kendisini harcayabileceğini söyledi.
Duygun, Twitter hesabından, "Mısır ordusu, Libya bataklığına girmeyi hiç istemiyor. Ayrıca, Mısır'ı aç bırakacak olan, Nil Nehri üzerinde Etiyopya'nın açacağı baraj tehlikesi var ve Mısır ekonomisi krizde." değerlendirmesinde bulundu.
Duygun'un tweeti şöyle: