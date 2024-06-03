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Aktüel Mısır o firavununun kayıp lahdini bulundu! Mısır'dan dünyayı ayağa kaldıran keşif, görüntüsü ortaya çıktı
Aktüel

Mısır o firavununun kayıp lahdini bulundu! Mısır'dan dünyayı ayağa kaldıran keşif, görüntüsü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 00:33:00 - 2024-06-03 00:35:25
Mısır o firavununun kayıp lahdini bulundu! Mısır'dan dünyayı ayağa kaldıran keşif, görüntüsü ortaya çıktı

Arkeologlar, yüzlerce yıldır kayıp olan Antik Mısır’ın en ünlü firavunlarından II. Ramses lahdinin bir parçasını buldu. Keşfedilmeyi bekleyen o şeyin son görüntüsü ortaya çıktı.

Arkeologlar, yüzlerce yıldır kayıp olan Antik Mısır’ın en ünlü firavunlarından II. Ramses lahdinin bir parçasını buldu.

Antik Mısır'ın en güçlü firavunu olduğu belirtilen II. Ramses'e ait, uzun süredir kayıp olan lahit ölümünden 3 bin yıl sonra bulundu. Arkeologlar, Mısır'ın orta doğusundaki bir dini merkezin zemini altında bulunan granit mezarı yeniden inceledi ve mezarın 2. Ramses'e ait olduğunu belirledi.

Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde akademisyen ve araştırmacı olan Mısır bilimci Frédéric Payraudeau, granit mezar üzerindeki hiyeroglifleri tercüme etti. Fransa Ulusal Araştırma Merkezi'nden tercüme edilen açıklamaya göre, mezar taşının üzerinde "2. Ramses'in kendisi" yazan bir gravürün yer aldığı belirlendi.

Firavunun şimdilerde kayıp olan altın bir tabut ile gömüldüğü, daha sonra mezarı yağmalayan hırsızlar tarafından parçalanmış olan bir alçı lahde taşındığı ve nihayetinde Abydos’a getirilen granit lahde yerleştirildiği biliniyor.

Mısır'ın en güçlü firavununun kayıp lahdi bulundu
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Payraudeau, "Bu keşif, Krallar Vadisi'nin o dönemde yalnızca yağmalamaya değil, aynı zamanda cenaze eşyalarının sonraki hükümdarlar tarafından yeniden kullanıldığına dair yeni bir kanıt" dedi.

II. RAMSES KİMDİR?

Mısır Müzesi'ne göre II. Ramses, bir zamanlar Mısır'ın en güçlü kralıydı. Altmış yıl boyunca hüküm sürdü, 90 yaşın üzerinde yaşadı ve 100'den fazla çocuğu olduğu söyleniyor.

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