Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan operasyon öncesi toplandı: Derin endişe duyuyoruz Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleri, Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı harekatla ilgili endişelerini dile getirdi.

Mısır'daki darbeci Abdulfettah el Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Kahire’de gerçekleşen üçlü zirvenin ardından yayınlanan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapmayı planladığı harekata da yer verildi. "Derin endişe duyuyoruz" Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taraflar, Türkiye’nin Suriye topraklarına planladığı yasa dışı askeri operasyonla ilgili derin endişeyi dile getirdi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini koruma amacıyla çalışılması gerektiğini doğruladı. Onlar ayrıca Türkiye’nin her türlü toprak bütünlüğünü ihlal etme veya Suriye’deki mevcut demografik durumu değiştirme çabasını kınadı."

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