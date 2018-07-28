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Mısır gevreği kullanılarak yapılan tarifler

Çıtır çıtır yapısıyla sabah kahvaltılarının yanı sıra tatlılarda ve kurabiyeler de kullanılabilen mısır gevreğini sizde farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:57
Mısır gevreği kullanılarak yapılan tarifler

MISIR GEVREKLİ KURABİYE

MALZEMELER:

125 gr margarin

3 tane yumurta sarısı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

350 gram mısır nişastası

Dış kaplaması için :

350 gr kakaolu fındık kreması

1 çay bardağı sıvı yağ

Sade mısır gevreği

YAPILIŞI:

Kurabiye malzemelerini derin bir kabın içine koyarak yoğurun. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizle şekil verin ve 120 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Çikolatanın içine sıvıyağ koyarak karıştırın. Kurabiyeleri ilk önce çikolatanın içine daha sonra gevreklere bulayarak servis edin.

MISIR GEVREKLİ ÇITIR TAVUK

MALZEMELER:

600 gr tavuk göğsü

İsteğe göre baharat

2 avuç mısır gevreği

1 kase un

2 yumurta

Kızartmak için yağ

Tuz

YAPILIŞI:

İlk önce tavukları ince ince doğrayın. Yumurta, baharat, un ve mısır gevreğini bir kabın içinde iyice çırpın. Tavukları gevrekli karışımın içine koyarak kızartın.

MISIR GEVREKLİ KOLAY TATLI

MALZEMELER:

125 gr mısır gevreği

5 tane metro çikolata

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

İsteğe bağlı fındık kırığı

YAPILIŞI:

Gevrek dışında tüm malzemeleri benmari usulü eritin. Eriyen malzemelerin içine gevrekleri ekleyerek karıştırın. Oluşan karışımı küçük kahve fincanlarının içine koyarak şekil verin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:57
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