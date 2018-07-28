Mısır gevreği kullanılarak yapılan tarifler
Çıtır çıtır yapısıyla sabah kahvaltılarının yanı sıra tatlılarda ve kurabiyeler de kullanılabilen mısır gevreğini sizde farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz.28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:57
MISIR GEVREKLİ KURABİYE
MALZEMELER:
125 gr margarin
3 tane yumurta sarısı
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
350 gram mısır nişastası
Dış kaplaması için :
350 gr kakaolu fındık kreması
1 çay bardağı sıvı yağ
Sade mısır gevreği
YAPILIŞI:
Kurabiye malzemelerini derin bir kabın içine koyarak yoğurun. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizle şekil verin ve 120 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Çikolatanın içine sıvıyağ koyarak karıştırın. Kurabiyeleri ilk önce çikolatanın içine daha sonra gevreklere bulayarak servis edin.
MISIR GEVREKLİ ÇITIR TAVUK
MALZEMELER:
600 gr tavuk göğsü
İsteğe göre baharat
2 avuç mısır gevreği
1 kase un
2 yumurta
Kızartmak için yağ
Tuz
YAPILIŞI:
İlk önce tavukları ince ince doğrayın. Yumurta, baharat, un ve mısır gevreğini bir kabın içinde iyice çırpın. Tavukları gevrekli karışımın içine koyarak kızartın.
MISIR GEVREKLİ KOLAY TATLI
MALZEMELER:
125 gr mısır gevreği
5 tane metro çikolata
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal
İsteğe bağlı fındık kırığı
YAPILIŞI:
Gevrek dışında tüm malzemeleri benmari usulü eritin. Eriyen malzemelerin içine gevrekleri ekleyerek karıştırın. Oluşan karışımı küçük kahve fincanlarının içine koyarak şekil verin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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