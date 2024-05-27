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Dünya Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü
Dünya

Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:18:00 - 2024-05-27 18:22:18
Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü

Mısır Silahlı Kuvvetleri, İsrail tarafından 1 askerlerinin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı’nda çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 1 Mısır askeri hayatını kaybetti.

Mısır Silahlı Kuvvetleri 1 askerlerinin öldürüldüğünü doğruladı. Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah sınır şeridinde meydana gelen ve bir güvenlik personelinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütmektedir”

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Yorumlar

Ahmet

Mısır İsrail girdiği bütün savaşları ve çatışmaları hepsini kaybetmiş bir ülke hala akılanmadınnnnız mı? Ey Araplar.
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