Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü
Mısır Silahlı Kuvvetleri, İsrail tarafından 1 askerlerinin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı’nda çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada 1 Mısır askeri hayatını kaybetti.
Mısır Silahlı Kuvvetleri 1 askerlerinin öldürüldüğünü doğruladı. Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah sınır şeridinde meydana gelen ve bir güvenlik personelinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütmektedir”