Mısır Dışişleri Bakanı'nın iftirasına Türkiye'den sert tepki
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Suriye toplantısında Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.
Türkiye'ye iftiralar atan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin sözlerine cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Suriye'de teröre karşı savaştığını ve şehitler verdiğini ayrıca 4 milyon Suriyeliye kucak açtığını ayrıca tüm barış çabalarını desteklediğini belirterek, "Türkiye teröristleri destekledi" iftirasının ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibaret olduğunu söyledi.
Aksoy, Mısır'ın darbecilere ve baskıcı rejimlere bayraktarlık yaptığını belirterek, Mısır'a bölgede sürdürülebilir barışa katkı yapma çağrısında bulundu.