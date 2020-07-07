Mısır dahil 4 ülkeden İsrail’e sert tepki

İsrail-Filistin arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması yönündeki tüm girişimlere destek vereceklerini belirten Mısır, Fransa, Almanya ve Ürdün dışişleri bakanları, "Filistin topraklarının ilhak edilmesi uluslararası hukukun ihlali olacaktır ve barış sürecini tehlikeye atacaktır." dedi.

Berlin'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, 1967 sınırları üzerinde tarafların kabul etmediği değişiklikleri kendilerinin de tanımayacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, böyle bir hareketin bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi etkileri olacağını ve tam ve adil bir barış elde etme çabalarının önünde büyük bir engel oluşturacağını kabul ediyoruz. Bunun ilerleyen süreçte İsrail ile mevcut ilişkiler üzerinde de bir etkisi olabilir. 1967 yılında çizilen sınırlara yönelik bir değişikliği taraflar kabul etmedikçe biz de tanımayacağız."

Euronews'in haberine göre, Uluslararası hukuka ve BM kararlarına dayanan iki devletli çözüm önerisinin yinelendiği açıklamada, İsrail ve Filistin tarafları arasında müzakerelerin yeniden başlamasının yapıcı bir şekilde desteklendiği belirtildi.