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Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı
Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 02:25:00 -
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan'da kapsamlı bir ateşkese varılması ve "dış müdahaleye izin verilmemesi" çağrısı yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin video konferans yoluyla Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nde (AUPSC) yaptığı konuşma aktarıldı.

Sudan'daki mevcut krizi değerlendirmek üzere yapılan toplantıda konuşan Sisi, "Sudan'daki krizin çözülmesi konusunda, bu krizden en çok etkilenen ve en kısa sürede bitmesini en çok isteyen komşu ülkelerle yakın koordinasyon içinde hareket edilmesi son derece önemli." dedi.

Afrika Birliği ve Arap Birliği dahil çeşitli alanlarda krizin çözülmesi için çalışmaların yürütülmesi gerektiğini belirten Sisi, tarafları "kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese" davet etti.

Sisi, "Mısır, içişlerine karışmama ve mevcut krizlerinde yabancı müdahalesine izin vermemek bakımından Sudan halkının iradesine saygı duyduğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
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HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013 yılında Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.

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