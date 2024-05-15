Mısır çarşısında yangın paniği!
Eminönü Mısır Çarşısı'nda, nedeniyle bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
İstanbul Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Eminönü Mısır Çarşısı'nda, nedeniyle bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
İstanbul Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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