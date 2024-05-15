  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD Dışişleri'ne terleten soru: Soykırımı kabul etmek için limitiniz nedir?

Çin'den Filistin’e büyük destek

ABD ve katil İsrail'den Refah kararı! Yeni gelişmeyi duyurdular

Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Resmen göreve başladılar: İşte Putin'in yeni kabinesi geliyor

İlk yüzen petrol ve gaz fabrikası: yola çıktı! Tarihin en başarılı proje, 15 yıl boyunca limana dönmeyecek

Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı

Yusuf Kaplan'dan korkutan haber!

Emeklilere ara zam yapılmadı bu olursa milyonlar tarifsiz sevinç yaşar! O teklif Meclise mi geliyor?

Beştepe'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 ismi çağırdı
Yerel Mısır çarşısında yangın paniği!
Yerel

Mısır çarşısında yangın paniği!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:15:46 - 2024-05-15 11:15:46

Eminönü Mısır Çarşısı'nda, nedeniyle bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

 İstanbul Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda nedeni bilinmeyen bir şekilde  yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23