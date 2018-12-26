Mısır bu sözlerle çalkalanıyor! 'Sisi şişmanları hapse atacak'

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbeyle göreve gelen diktatör Abdulfettah Sisi, Mısırlıları kilo vermeleri gerektiğine dair azarlayarak, şişmanların tutuklanıp hapse atılacağına dair espri furyasına yol açtı ve "Sağlıksız besleniyorsak sorumlusu senin ekonomi politikaların" homurtularına da neden oldu.

Mısır'da ülke çapında boy ve ağırlık ölçme kampanyası sonucunda nüfusun yüzde 75'inin fazla kilolu olduğu bir TV programıyla duyuruldu. Programa katılan Sisi, "Neden bunu kendimize yapıyoruz" tepkisini verdi.

Diktatör Sisi: Bu halde nasıl yürüyebiliyorlar

"Bir yere girdiğimde hemen obez insanlar görüyorum ve 'bu nedir', 'kim bu insanlar', 'niye kendilerine bakmıyorlar' diye düşünüyorum" sözleriyle hislerini paylaşan Sisi, hızını alamayıp "Bu halde nasıl yürüyebiliyorlar" diye dalga bile geçti.

'Beden ölçülerini tutturamazsanız mezun olamazsınız'

Yanındaki başbakana gülerek kilo almamasını tembihleyen Sisi, fazla kiloluları gördüğü yerde azarlarken örnek olma çabasına da girdi.

Şafak sökmeden erkanıyla birlikte bisiklete binerek Kahire'de tur atan Sisi, soluğu askeri akademide alıp öğrencilere vücut ölçüsü kriterini karşılayamazlarsa mezun olamayacaklarına dair gözdağı verdi. Bu görüntülerini medyaya servis etti.

'Kilolu sunucu ve konuklar TV'ye çıkmasın'

Devlet başkanlığına geçiş yapmış eski genelkurmay başkanı, tüm okullar ve üniversitelerde beden eğitimini müfredatın temel dersi haline getireceğini duyurdu. Televizyon kanallarından fazla kilolu sunucu ve konukları ekrana çıkarmamalarını talep etti. Eğitim bakanı da öğrencilerin metroda iki durak erken inip yürümeleri gerektiğine dair açıklama yaptı. Tümüyle Sisi'nin kontrolündeki meclis, basın ve televizyonlar, bu kampanyaları tezahüratlarla karşıladı.

'Patates fiyatlarına kafayı takmayın'

Ancak Sisi'nin gençlik konferansında bir yandan öğrencilerin aşırı kilolarından yakınırken, diğer yandan 'yükselen patates fiyatlarına kafayı takanları' paylaması, bazılarının sabrını taşırdı.

Dünya çapında en yüksek obezite oranı

98 milyonluk nüfusun yüzde 30'unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı Mısır'da her üç kişiden biri obez. Bu, Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünün araştırmasına göre dünya çapında en yüksek obezite oranı.

Sağlıklı gıdalar ateş pahası

Mısır'da hep sorun olan gıda fiyatları, IMF'nin ekonomik programına girilmesinin de etkisiyle fırlarken, ortalama Mısırlı, ateş pahasına meyve sebze yemektense daha ucuz olan karbonhidrat ağırlıklı abur cubura yöneliyor.

Bu şartlar altında Sisi'nin boğazdan geçen lokmaları sayabilmesi, sosyal medyada esprileri beraberinde getirdi.

Her görüşten binlerce kişiyi güvenlik güçlerine tutuklatan bir başkanın fazla kiloları yasakladığı bir ülkede olabilecekler sosyal medyada furya haline geldi:

'Kilo verene dek polisten saklanmam lazım'

Polis tarafından karga tulumba götürülen kadın, "Sorun nedir? Sadece iki kilo aldım" diye bağırdı.

Otoyolda polis kontrol noktasından geçebilmek için aracın içindekiler göbeklerini içlerine çekmeye uğraştı.

Kilo verene dek polise yakalanmamak için en yakın arkadaşa "Evinde saklanabilir miyim" diye soruldu.

Şişman karısından kurtulmak isteyen koca, gizlice polise telefon açıp ihbarda bulundu.