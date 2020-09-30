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Teknoloji Mısır, Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini açıkladı
Teknoloji

Mısır, Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini açıkladı

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır Silahlı Kuvvetleri, dördüncü Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:25:00 - 2020-09-30 15:34:42
Mısır, Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini açıkladı

Mısır, yakında donanma cephaneliğine katılacak olan Almanya yapımı bir denizaltısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır Silahlı Kuvvetleri, yakında donanma cephaneliğine katılacak olan dördüncü Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini duyurdu.

Mısır ordusu, denizaltının Almanya'nın Kiel kentindeki "Thyssen Krupp" şirketinin cephaneliğinde yapıldığını belirtti.

Ordu, bu denizlatının donanmaya katılan dört Alman denizaltısının sonuncusu olduğunu söyledi. Uzman ve teknik ekiplerin yoğun çalıştığı denizaltı teknolojik olarak üst düzeyde görülüyor.

Donanma komutanı, denizaltının modern sistemler üzerinde verimli çalışabilen kadrolara sahip olduğunu açıkladı.

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