Mısır, Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini açıkladı

Mısır, yakında donanma cephaneliğine katılacak olan Almanya yapımı bir denizaltısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır Silahlı Kuvvetleri, yakında donanma cephaneliğine katılacak olan dördüncü Alman yapımı S-44 model (209/1400) denizaltısının aktif hale getirildiğini duyurdu.

Mısır ordusu, denizaltının Almanya'nın Kiel kentindeki "Thyssen Krupp" şirketinin cephaneliğinde yapıldığını belirtti.

Ordu, bu denizlatının donanmaya katılan dört Alman denizaltısının sonuncusu olduğunu söyledi. Uzman ve teknik ekiplerin yoğun çalıştığı denizaltı teknolojik olarak üst düzeyde görülüyor.

Donanma komutanı, denizaltının modern sistemler üzerinde verimli çalışabilen kadrolara sahip olduğunu açıkladı.