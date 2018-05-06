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Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

Adana'da, Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, misinalara takılmış halde bulunan yaralı flamingo kurtarıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:05
Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, fotoğrafçılar tarafından misinalara takılmış allı turna (flamingo) olduğu ihbarı yapıldı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, misinalara takılan allı turnayı kurtararak koruma altına aldı. 
Allı turna tedavisinin yapılması ve gözlem altında tutulması için Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin hayli zengin olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: 

"Bu çeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için Bakanlık olarak biz de koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman ise Adana’da olduğu gibi ülkemizin sahip olduğu bazı türlere kaldıkları zor durumlarda müdahale etmek gerekebiliyor. Vatandaşlarımızın bu hususta gösterdiği duyarlılık gerçekten çok güzel. Böyle durumlarla karşılaşıldığında vatandaşlarımız bizlere bilgi verdikleri takdirde bizler anında müdahale ederiz."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:05
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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