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MİSİAD, Mersin’deki istihdam artışına katkı sağlamayı hedefliyor

Memleketçi ve Sanayici İşadamları Derneği (MİSİAD) Mersin ŞubeBaşkanı Serkan Yakan, ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmek adınaçalışmalara hız verdiklerini belirterek, "En büyük amacımız üye arkadaşlarımızlabirlikte Mersin’de istihdam artışına katkı sunmak" dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
MİSİAD, Mersin’deki istihdam artışına katkı sağlamayı hedefliyor

Memleketçi ve Sanayici İşadamları Derneği (MİSİAD) Mersin ŞubeBaşkanı Serkan Yakan, ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmek adınaçalışmalara hız verdiklerini belirterek, "En büyük amacımız üye arkadaşlarımızlabirlikte Mersin’de istihdam artışına katkı sunmak" dedi.


2014 yılında kuruluşunu gerçekleştirmesinin ardından başarılı çalışmaları ileadından söz ettiren MİSİAD, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamdaMersin Şube Başkanlığı’nı ziyaret eden MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel,kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.


Genel Başkan Öncel’in ziyaretinin ve dile getirdiği olumlu görüşlerin kendilerinionurlandırdığını ifade eden Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, “Mersin’in sosyal,ekonomik ve mali yapısına fayda sağlamayı amaçlayan, Türkiye’nin milli değerlerinedestek verecek olan yerli ve milli olan MİSİAD, her geçen gün daha da büyüyor vehedeflerine emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.


MİSİAD olarak ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmek adına çalışmalara hızverdiklerini vurgulayan Yakan, “Mersin’de bulunan tüm oda ve dernekleri ziyaretederek çeşitli çalışmalar yapacağız ve işbirliği yapmanın yollarını araştıracağız. Enbüyük amacımız üye arkadaşlarımızla birlikte Mersin’de istihdam artışına katsısağlamak. Bunun yanında sosyal projelere de imza atmak istiyoruz. Yani bizim enbüyük hedefimiz Mersin’in büyümesine yardımcı olurken, kimsesiz, çaresiz insanlaraelimizden gelen tüm desteği sunmak istiyoruz. Buradaki yaptığımız çalışmaları kısasürede ülke çapına yaymayı amaçlıyoruz. Bunu yapacak irademiz de gücümüz devar. Türkiye genelinde 81 ilde 34 ülkede şubesi olan bir kuruluşuz. Başta Türkcumhuriyetlerimiz olmak üzere, Afrika ve Avrupa’da şubelerimiz bulunuyor. Bugücümüzü kullanarak Mersin başta olmak üzere tüm ülkemize hizmet etmeyihedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


MİSİAD’ın 5 ilkesel madde üzerine kurularak inşa edildiğini dile getiren Yakan,"Derneğimiz, milli ve manevi duyarlılıkları gelişmiş sanayici ve işadamlarını bir çatıaltında toplayarak yeni bir sinerji oluşturmak, üyeleri arasında güç birliği sağlayarakortak çalışma zemini hazırlamak, ülkemiz ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri hızlı vedoğru şekilde üyeleri ile paylaşmak, ülke menfaatlerine uygun olarak mali veekonomik politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olmak, ulusal pazar hacminibüyütmek, yurt içi ve yurt dışında yatırımların gelişmesiyle alakalı yeni politikalar


geliştirmek, üyelerinin sorun, öneri ve görüşlerini ilgili mercilere iletmek amacı ilekurulmuştur. Birleştirici, bütünleştirici, kucaklayan, mütevazi, birbirinin eksiğinikapamaya, sevincini paylaşmaya adanmışların ortaklığıdır. Biz birbirine candanbağlı, çalışkan, hırs tanımayan, arkadaşının hep bir adım daha ileri gitmesiniarzulayan ama kendisi için beklentisiz gayret eden neferleriyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
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