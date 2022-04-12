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Yerel Misafirliğe gittiği evde telefon çaldı!
Yerel

Misafirliğe gittiği evde telefon çaldı!

Düzce'nin Yığılca İlçesinde gittiği misafirlikte çaldığı cep telefonunu satan şahıs jandarma ekiplerini sıkı takibi sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 11:10:00 -
Misafirliğe gittiği evde telefon çaldı!

Düzce'nin Yığılca İlçesi'nde bir köy de gerçekleşen olayda komşusuna misafirliğe giden A.S. isimli şahıs evden cep telefonunu çaldı. Evde telefonunu bulamayan kadının ihbarı üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. İnceleme sonucunda A.S. isimli şahsın cep telefonunu çaldıktan sonra Düzce'de bir cep telefonu bayisine sattığını belirledi. Şahsın cep telefonunu sattığı anlara ait kamera kayıtlarına ulaşan jandarma ekipleri, A.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan A.S. suçunu itiraf ederek cep telefonunu kendisinin çaldığını ve sattığını belirtti. Şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

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