  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Misafirliğe gittiği evde katledildi
Yerel

Misafirliğe gittiği evde katledildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tufan Korkmaz (36), misafirliğe gittiği evde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 21:58:00 -
Misafirliğe gittiği evde katledildi

Olay, saat 19.00 sıralarında Hisareyn Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir arkadaşının evine misafirliğe giden Tufan Korkmaz, burada misafirliğe gelen başka bir arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede esnasında tabancasını ateşleyen kişi Tufan Korkmaz'ı sırtından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tufan Korkmazı Gölcük Devlet Hastanesine götürdü. Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Tufan Korkmazı vuran şüpheli ile olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay