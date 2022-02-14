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Yerel Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti!
Yerel

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Çankırı’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eve misafir olarak giden vatandaş yangında hayatını kaybederken, ev sahibi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 14:02:00 -
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Çankırı’da meydana gelen olayda, Mehmet S.'ye (69) ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevlerin Arasında Kaldı

Yangın sırada evde bulunan Mehmet S. komşuları tarafından kurtarılırken, evde misafir olarak bulunan Adnan Güler (58) ise alevlerin arasında hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet S., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan Güler’in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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