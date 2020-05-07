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Spor

Miroslav Klose, yardımcı antrenör olarak Bayern Münih'e döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:36:37 -
Miroslav Klose, yardımcı antrenör olarak Bayern Münih'e döndü

ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, eski golcüsü Miroslav Klose'yi yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Klose ile 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Klose'nin teknik direktör Hansi Flick'in yardımcılığını yapacağı belirtildi.

Flick'in diğer yardımcısı Danny Röhl'ün sözleşmesinin de 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Takımda görev almak için sabırsızlandığını kaydeden Klose, "Hansi Flick ile milli takımda geçirdiğimiz yıllardan beri birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Profesyonel ve kişisel olarak da birbirimize güveniyoruz. Umarım, tecrübemi Bayern Münih'in sportif hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için kullanabilirim." açıklamasını yaptı.

FIFA Dünya Kupası tarihinin ve Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu olan Miroslav Klose, 2016 yılında aktif spor hayatına nokta koymuştu.

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