Miralem Pjanic İstanbul’a inmeden önce olay oldu

Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Bosna Hersekli milli oyuncu Miralem Pjanic, geçtiğimiz günlerde eski teknik direktörü Ronaldo Koeman hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Ronald Koeman'da Mundo Deportivo'ya Pjanic hakkında cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Pjanic, ‘Barcelona'dan neden ayrıldığıyla ilgili gelen soruya "Barcelona'da oynamak hedefimdi ama kendimi böyle bir karmaşanın içinde bulacağımı hiç düşünmemiştim. Koeman bana saygısızlık yaptı. ... Koeman çok garip bir teknik direktör’ demişti.

'Ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük'

Koeman,"Anladığım kadarıyla Pjanic, hayal kırıklığı yaşıyor. Fakat bizim oyun şeklimizde, toplu-topsuz oyunumuzda diğer oyuncularla girdiği rekabeti kaybetti. Başka bir şey yok. Onun için en iyisini diliyorum. Karmaşık ama denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük"

Resmi imzaların atılmasının ardından Miralem Pjanic bu akşam saat 20:30’da İstanbul’a inecek.