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Spor Miralem Pjanic: Bu sezon çok başarılı olacağız
Spor

Miralem Pjanic: Bu sezon çok başarılı olacağız

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, takımın bu sezon çok başarılı olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 23:21:00 -
Miralem Pjanic: Bu sezon çok başarılı olacağız

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada ilk golün asistini yapan Pjanic, siyah-beyazlı formayla mutlu olduğunu dile getirirken "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımın ve hocamızın verdiği desteklerden dolayı çok iyi hissediyorum. Türkiye'de olmak, İstanbul'da olmak ve bu muhteşem taraftarlarla beraber olmak muhteşem. Bu sezon çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak için her şeye sahibiz"

"Bu kolay bir maç olmadı. Kolay olmasını beklemiyorduk ama kolaylaştıran biz olduk. Tempoyu biz ayarladık. Biraz da dinlendik. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye ama Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi işler yapması için her şeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bizim takımımız o kulvarda mücadele etmeye hazır."

"Maçı bırakıp taraftarları izledim"

"Ben sahaya çıktığımda bir yerden sonra maçı değil taraftarları izlemeye başladım. Bana büyük sevgi gösteriyorlar ve ben de onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum.

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